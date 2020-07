:

Daar ben ik het slechts deels mee eens. Ik denk dat links het probleem inderdaad heel erg aanwakkert en opstookt, maar dat is alleen mogelijk, als er een mandaat is om dat te doen en als er dus een aanhang is. Anders was het een kansloze tactiek geweest. Er zijn wel degelijk heel veel negers en andere kleurlingen in Nederland die vinden dat de blanken in dit land racistisch zijn.

Jouw logica houdt geen stand en dat zul je denk ik met me eens zijn, zodra ik die logica toepas op Wilders en de aanhangers van Wilders en de PVV. Er werd heel lang geroepen dat Wilders mensen aan het opstoken was en dat hij ideeën aan het oproepen was, die helemaal niet onder het volk leefden. Wilders werd dus neergezet als een volksmenner. Maar dat was niet hoe het werkelijk zat. Hoe zat het dan? Nou, onder het volk leefden de ideeën die Wilders verwoordde wel! Wilders stookte helemaal niets op. Wilders bracht onder woorden wat heel veel mensen vonden en dachten. Als je zegt dat Wilders ideeën aan het oproepen was, dan doe je zijn kiezers ernstig te kort. Die kunnen namelijk zelf nadenken en die laten zich niet opstoken.

En dat geldt voor de BLM-beweging en voor soortgelijke bewegingen net zo goed. Die laten zich niet opstoken. Links verwoordt wat zij al jarenlang dachten en vonden. Je moet die mensen zelf verantwoordelijk houden voor hun daden en hun uitspraken en acties. Ze zijn geëmancipeerd, toch? Ze zijn autonoom en ze kunnen zelf nadenken, net als mensen die op de PVV stemmen.