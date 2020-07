Ennio Morricone liet van schrik de spaghetti vallen: de Dalai Lama heeft een album uitgebracht. U begrijpt dat het podium der woordkunstenaars en akkoordentovenaars flink is opgeschud en dan mag u zelf bepalen of Nickelback, Kane of René Karst van de derde trede is gevallen. Neem nu de hitsingle Compassion met 300x de tekst 'Om mani padme hum': als u nog niet op de brug stond om naar beneden te springen, dan staat u er nu. Doe de ogen dicht en u zit in een berghut in Afghanistan met een geit aan de opium. Of u waant zich bij een opgieting in Thermen Bussloo, dat kan natuurlijk ook. U koopt de cd van de Dalai Lama HIER - hij staat tweede van links.