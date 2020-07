Goed nieuws voor werkzoekenden die 'Werkervaring - Opperhoofd afd. herendouches toiletblok 5 recreatiepark De Rimboe' en levensreddende competenties als 'Duits - vrij matig' en '6,9 voor cursus sneltypen module 1 LOI' op hun cv hebben staan, maar tevens hun tot nog toe buiten de spotlights gebleven talenten en ambities willen ratificeren in een officieel document. Dat is straks wellicht mogelijk, want er wordt gewerkt aan een 'skills-paspoort'. Dat is een cv voor mensen die dingen die zij belangrijk vinden niet in hun cv durven op te schrijven; pak 'm beet dat ze goed zijn met papegaaien en in het bijzonder papegaaien met de naam Ralf. Want hey, wat heeft schoonmaakbedrijf 'De Loeiharde Bezem' nou aan het feit dat jij goed bent met papegaaien die Ralf heten? Helemaal geen zak, en dus ziet de raad van bestuur van De Loeiharde Bezem alleen maar dat je de weg kent in Photoshop CC2018 en dat het aftimmeren van zolders geen geheimen kent voor jou, het levert je weer eens een veilig en beschut plekje op - aan de onderkant van de stapel. Terwijl je sociale interactiepiramide onderbelicht is gebleven en dat hád best belangrijk kunnen zijn! En daar heb je straks dus het skills-paspoort voor, al weet iedereen donders goed dat er maar twee dingen belangrijk zijn voor een baantje: 1. je moet een Hollandse naam hebben, zoals Klaver, en 2. je moet je uitspreken tegen racisme, gefeliciteerd met uw mooie baan mijnheer.