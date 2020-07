Iedere dag die """jongeren""" die het verpesten voor niet-jongeren. We hebben in dit land een gigantisch jongerenprobleem. Eergisteren in Scheveningen, gisteren in Nijmegen, vandaag in Kampen.

Tieners zijn het, van veertien jaar en ouder. Jongeren en jong-volwassenen. Rond half zeven komen ze met fietsen, scooters, motoren en auto's aanrijden, jagen jongeren kinderen (sic) van het veld af. "Ook volwassenen dus, die geen kind meer zijn en echt wel begrijpen dat wat ze doen overlast geeft in een woonwijk." In eerste instantie ging ze nog in gesprek met degenen die de overlast veroorzaken. "Op een rustige toon, voorzichtig. De scheldwoorden en ziekte-termen die ik op me afkreeg zal ik je besparen. Ik moest maar verhuizen als ik van de overlast af wilde zijn, kreeg ik te horen. Ze zijn brutaal, hebben de grootste mond en gaan maar door."



Burgemeester Koelewijn: "Ik hoor graag beide kanten van een verhaal, ga het gesprek graag aan. Waarom reageren ze zoals ze reageren? Misschien zijn daar wel legitieme redenen voor. Hebben we wel een opvangplekken, is er genoeg te doen voor de jeugd?"

Aha de 'jeugd' heeft te weinig te doen. Arme jeugd. Maar! De oplossing. Hij komt.

"Een nieuw spelregelbord is in de maak."

Mogen we ook een nieuw spelregelbord voor heel Nederland want die is ook stuk.