Een land waarin veertienjarigen met pistolen en machetes lopen te zwaaien en overvallen plegen, is de schaamte allang voorbij en verdient de denominatie 'bananenrepubliek' dubbel & dwars. Er was - niet zo lang geleden - een tijd dat wij, beschaafde Nederlanders, terecht neerkeken op landen in de Derde Wereld en sommige zuidelijke delen van Europa, waar corruptie, armoede, dodelijk geweld en wetteloosheid tot de normaalste zaken behoorden. We noemden dat 'bananenrepublieken'

Inmiddels kunnen we in dit land behalve wijndruiven, óók al bananen kweken vanwege de klimaatverandering. Alleen jammer dat de temperaturen van het sociale klimaat gelijke tred daarmee houden.

Logisch, als je de halve Derde Wereld hier naartoe haalt. En de hopeloze en destructieve culturen die daar vandaan komen zoals primitief macho-gedrag en religieuze achterlijkheid en fanatisme, als 'nobel' en als 'verrijking' afficheert.

'Veertienjarigen die met pistolen en machetes lopen te zwaaien'.

Twee, drie decennia geleden leek dat nog een lachwekkende onmogelijkheid. Inmiddels is het sociaal-culturele degeneratie- en verrottingsproces hier al dusdanig ver gevorderd, dat er een regelrechte stadsguerilla voor nodig zou zijn om de controle over deze ontsporende trein met kapotte remmen, terug te krijgen.

De overheid en alle, maar dan ook alle politieke partijen - op een enkele na - hebben willens & wetens en vooral blind deze walgelijke toestanden in de hand gewerkt; alles is kapot-bezuinigd dat in dit land met wetshandhaving en weerbaarheid te maken heeft. Want veiligheid is immers een "rechtse hobby".

En alsof dat nog niet genoeg is, tot overmaat van ramp is wat er nog over is van politie, justitie (en leger) aan de ketting van de linkse politieke correctheid gelegd.

Een land dat zijn weerbaarheid op zulk een schandelijke manier verwaarloost, is zijn zelfrespect kwijt.

We gaan daar op korte termijn de bloedige rekening voor betalen. En eigenlijk is met die afrekening al een begin gemaakt.