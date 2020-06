Ik heb een goed boek gelezen: "Liefde in tijden van Tinder" van de schrijfster Elisabeth Timmermans. Een aantal bladzijden gaan over het fenomeen Ghosting:

"Iemand verbreekt plots al het contact met je, zonder enige vorm van uitleg. Maar hij of zij blijft wel spoken, want je ziet op allerlei sociale media nog activiteit. Het overkomt zowel mannen als vrouwen van alle leeftijden. Waarom doen mensen dat? Soms lijkt het makkelijker om iemand gewoon te negeren als je hem of haar beu bent, in plaats van uitleg te geven over wat er volgens jou is misgegaan of waarom. Ghosting lijkt een soort gedrag te zijn dat enorm pijnlijk kan zijn voor degene die het moet ondergaan, maar het is tegelijk zo ingeburgerd dat we daar niet langer bij stilstaan. Maar soms kan de pijn die je daarmee een ander aandoet heel erg ver gaan.

Helaas gebeurt ghosting niet enkel online. Ook een paar vriendinnen, die al eens afspraken met iemand, eindigden hun avond met een eenzaam glaasje wijn. Niet komen opdagen. Ze had er echt naar uitgekeken. Er kwam achteraf geen excuus. De kerel in kwestie leek van de aardbodem verdwenen".

Het is een asociale manier van met elkaar omgaan in onze digitale en individuele maatschappij. Ook mij is het regelmatig overkomen. Ook met twee 'gewone' en heel goede vriendinnen. Heb zelf nog geprobeerd om met ze in contact te komen, maar kreeg geen antwoord. Negentien jaar na dato heb ik nog steeds niet het antwoord op de vraag waarom zo nooit meer iets van zich heeft laten horen.