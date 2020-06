Nu de KNVB het voetbal de nek om heeft gedraaid moeten heren (en dames hè) hooligans zich ineens druk maken om andere dingen, zoals de wandel van recordinternational Wesley Sneijder, de man die met zijn derde been furore maakte als mid-binnen van FC Cabau. Sneijdertje is sinds zijn afscheid als profvoetballer en zijn nieuwe carrière als tonprater ineens heel erg gesteld op FC Utrecht - in dronkemansfilmpjes tettert dat hij dat hoopt dat 'zijn' FC Utrecht wint van Ajax - en daarom wordt Wesley in een hallucinant stuk ineens vogelvrij verklaard door de harde kern van Ajax, de F-Side. Want Wesley voetbalde ooit bij Ajax en hij kreeg nog een mooi afscheidsfilmpje ook, ofzo, het is een heel erg volwassen stuk. Nu is die distantiëring van Ajax best opmerkelijk maar hey, Wesley is nou eenmaal een ras-Utrechter, hij pakte een paar prijzen bij Ajax en hij leverde bij zijn transfer toch mooi 27 miljoen euro op, laat 'm lekker trots zijn op Utrecht. Maar nee hoor, F-Side helemaal over de kook met kleuterig 'persona non grata'-gewauwel. En nu dit weer: Wesley schakelt de VAR in, rijdt over de gewraakte N201 en geeft werkelijk NUL fucks. Tellen uitdoelpunten dubbel?