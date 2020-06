Ik blader van tijd tot tijd graag door de autotijdschriften - en dan valt mij erg op dat zowel in de Duitse als in de Nederlandse bladen juichend wordt geschreven over met name VAG-producten, Toyota krijgt ladingen met kritiek, als dat maar enigszins mogelijk is. En goede punten worden vaak niet genoemd.

Voorbeeld is de Toyota Yaris Hybrid. Op grond van betrouwbaarheid en te verwachten verbruik door ons aangeschaft in 2017, toentertijd 4 jaar oud. De testen van Autovisie en AutoWeek: Lawaaiig bij optrekken, haalt geen super verbruik, rare remmen en matig kilometrage op uitsluitend elektrisch rijden.

Tja, als je een hybride rijdt als een sportwagen, met veel gas op de plank, dan hoor je de motor best wel (in welke kleinere auto overigens niet?), lust hij wel een slokje (ons verbruik gemiddeld 1:20 over het gehele jaar bij 16.000 km), komt de noodremassistent er alleen in als je zelf te laat hebt gereageerd en bovenop de rem moet staan (dan wordt er een anker uitgegooid) en 1,5 km zuiver elektrisch betekent dat je in de stad veelvuldig elektrisch rijdt.

Foutloze auto? Nee, we zien wel wat verbeterpuntjes, maar betrouwbaarder en zuiniger dan welke auto we ook gehad hebben (en daar zaten steengoede bij, o.a. Subaru Impreza Plus 2.0).

Ook hier lopen de journalisten achter de centen aan met valse verslaggeving!