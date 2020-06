Zo mensen. Het is tijd voor een quizje. De een zegt dit, de ander zegt dat. Maar wie zegt er eigenlijk precies wat? Voor iedereen die alles altijd overal beter over weet hebben wij 14 citaten met telkens dezelfde vraag: maar wie zei of schreef dit? Uw goede antwoorden (die er gewoon bij staan) alsmede uw objectieve oordeel over waarom het ene wel erg is, en het andere niet, kunt u hieronder kwijt. Stuurt u vooral niks op. U kunt geen geheel verzorgde vliegvakantie met de milieuredactie van de Volkskrant winnen.

Citaat 1

Bij ons in de groep wordt de roep om bikkelharde acties met de dag groter. Ik waarschuw vanaf hier: hou rekening met ons. De emoties in de groep zijn veel groter als velen van jullie kunnen bevroeden.

A) Akwasi

B) Mark van den Oever

ANTWOORD



Citaat 2

Daarom zijn we hier vandaag bij elkaar, om te laten zien dat we het niet meer pikken. Gaat het niet goedschiks, dan gaat het wel kwaadschiks.

A) Akwasi

B) Mark van den Oever

ANTWOORD

Citaat 3

Ik ben aan het koken, want er is geen tijd meer om te praten. We kunnen niet meer praten, man.

A) Akwasi

B) Mark van den Oever

ANTWOORD

Citaat 4

Geweldig dat je daar staat. Je bent een strijder, iedereen hier. Jullie zijn hier allemaal. Jullie worden niet vergeten. Jullie zijn strijders!

A) Akwasi

B) Mark van den Oever

ANTWOORD

Citaat 5

Ik ben niet gewelddadig. Een beetje schrikken mag, dat is niet erg.

A) Akwasi

B) Mark van den Oever

ANTWOORD

Citaat 6

Ik denk dat als mensen dit zien dat ze denken: wat heftig, hij roept op tot geweld. Dat is het absoluut niet. Ik roep op tot verzet, ik sta daar op een protest. We zijn allemaal mensen die het beu zijn.

A) Akwasi

B) Mark van den Oever

ANTWOORD

Citaat 7

Hou je niet meer in. Wees niet beleefd. Luister. Hou je niet meer in. Als iets niet meer kan, dan kan het niet. Zeg het gewoon van, hee, luister, dit gaan niet meer gebeuren. Okee? Want je bent niet alleen. We zijn met zijn allen.

A) Akwasi

B) Mark van den Oever

ANTWOORD

CItaat 8

KOMT ALLEN IN ACTIE, SCHOUDER AAN SCHOUDER, EN VERDEDIGT U TEGEN NADEREND KWAAD. HET DOEL HEILIGT DE MIDDELEN!!

A) Persbericht Zwarte Piet is Racisme

B) Persbericht Farmers Defence Force

ANTWOORD

Citaat 9

Ik geloof niet in een Tweede Kamer, ik geloof niet in de staat van de Nederlandse politiek, want de politiek lijkt niet op mij.

A) Akwasi

B) Mark van den Oever

ANTWOORD

Citaat 10

Wij laten Den Haag trillen op haar grondvesten! En zijn ze bang? Ja, het gaat ze dun door de broek! De vergadering van de kamer is al afgelast! Denken ze nu de angel uit het protest te hebben gehaald? Helaas, daar kwamen we niet voor!

De 19e gaan we ervoor, we dringen door tot in de ziel van onze tegenstanders! We hebben het eerder gedaan in Den Bosch. Nu gaat Den Haag op het hakblok!

A) Persbericht Zwarte Piet is Racisme

B) Persbericht Farmers Defence Force

ANTWOORD

Citaat 11

De premier moest met de billen bloot, ook al kwam hij de volgende dag half terug op zijn woorden.

A) Jerry Luther Afriyie

B) Mark Vorkink

ANTWOORD

Citaat 12

Wij hebben vandaag een gesprek gehad met de directie van de NOS. En daaruit is gebleken dat er bij jullie allemaal veel onwetendheid zit. Bewust, of onbewust, dat weten wij niet.

A) Jerry Luther Afriyie

B) Mark Vorkink

ANTWOORD

Citaat 13

De Nederlandse media fokt met ons. Geloof niet wat je ziet, geloof niet alles wat je leest.

A) Akwasi

B) Mark van den Oever

ANTWOORD

Citaat 14

Een kleine bevolkingsgroep die systematisch in de hoek gedrukt wordt, van hun land verdreven wordt. Dus ja. Zoek de vergelijking.

A) Akwasi

B) Mark van den Oever

ANTWOORD

