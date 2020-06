Zo, laten we het na een week rellen, plunderen en ander typisch gedrag van minderheden en het te pas en te onpas strooien met termen als "racisme" en "wit privilege", als gevolg op een onhandige actie met dood als gevolg door een onhandige agent voor een meneer die toevallig zwart was en een criminele historie van hier tot ginder had, eens hebben over "Black entitlement".

Ik word er als roomblanke man namelijk ontzettend moe van om me te moeten blijven verontschuldigen voor mijn zogenaamde "wit privilege", of een vermeende gebeurtenis waaraan mijn vermeende voorouders zich vermoedelijk ergens honderden jaren geleden schuldig aan hebben gemaakt. Veelal geroepen door nitwits die opleiding noch opvoeding genoten hebben, veelal in de criminaliteit belandt zijn, zowel direct als indirect nóóit iets met slavernij te doen hebben gehad, maar nu weer veelvuldig hun eigen persoonlijke tekortkomingen en falen opportunistisch op hun donkere kleurtje gooien.

Inmiddels is het in de VS al een week één grote teringbende en sijpelt de ellende naar alle uithoeken van de wereld door, inclusief Nederland. Waarom we hier in vredesnaam elke dag in een andere stad een "Black lives matter" (kots) demonstratie moeten hebben en deze lui alle (voorzorgs)maatregelen waar we ons de afgelopen maanden zo strict aan hebben moeten houden aan hun laars mogen lappen, is mij een raadsel. Laat staan dat ze zo'n joekel van een podium wordt geboden. Het wordt tijd dat 'we' als roomblanke, van zogenaamd wit privilege genietende, hard werkende blanken ons eens harder wat harder gaan uitspreken en laten horen, want dit gaat alleen maar erger worden.