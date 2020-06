Er zijn 1001 manieren om naar dat politiegeweld te kijken.

Elk van die 1001 manieren toont de totale achterlijkheid en de pure kwaadaardigheid van Only Black Lies Matter en hun trawanten aan.

Op macroniveau zijn de cijfers al gelogen; blanke verdachten lopen meer risico te worden doodgeschoten dan zwarte verdachten. Zowel in absolute als relatieve getallen. Kwestie van criminaliteitscijfers erbij pakken.

En op microniveau wordt er nooit een onderzoek, aanklacht of proces afgewacht; de schuld van de agenten staat vast, en daarmee ook het motief. Achteraf blijkt vrijwel altijd dat OBLM-slogans deels of geheel gelogen waren. Maar ja; dan zijn de rellen al voorbij.

Dan is er de strafmaat voor het niet bewezen misdrijf; "iedereen met dezelfde huiskleur als de agent is vogelvrij".

Maar wacht eens even.

Hoe zit dat dan met die 40.000 moslimaanslagen sinds 11-09-2001?

Mochten we daar ook alle moslims ter wereld voor aansprakelijk stellen?

Niet?

Het is dus weer eenrichtingsverkeer. Terwijl ik toch wel een paar verschillen kan bedenken tussen aanslagen gericht op kinderen zoals in Manchester, of een ongelukkige houdgreep waar een crimineel aan overlijdt. Natuurlijk moet dat laatste ook onderzocht en bestraft worden, maar de hypocrisie deugt niet.

Die hypocrisie zien we ook terug in de totale aantallen doden. Jaarlijks tussen de 8 en 16 ongewapende zwarten die door de politie gedood worden, en zo'n 7.000 zwarten die door andere zwarten gedood worden.

En dan zou de politie het grootste probleem zijn?

De politie, die probeert dat aantal van 7.000 doden naar beneden te krijgen?

Het wordt nog veel gekker als we naar het internationale aspect kijken. De afgelopen dagen waren er ook rellen in Mexico, oa gericht tegen de Amerikaanse ambassade. In Mexico 'werden in 2019 zo'n 30.000 mensen vermoord door de maffia. Nog eens 40.000 mensen "verdwenen" in 2019, en liggen waarschijnlijk in de vele massagraven die elke week worden gevonden.

Maar de dood van Floyd in de VS zou Mexicanen meer bezig houden?

Welnee. Het is allemaal puur marxistisch vuurtjes opstoken om er olie op te kunnen gooien. Precies zoals we op meerdere filmpjes antifa-terroristen bakstenen zien uitdelen in zwarte wijken, in de hoop dat iemand (blank of zwart) daar aan overlijdt. Ondertussen stoken linkse media en politici de vuurtjes op met leugens over een "blanke erfzonde" en "institutioneel racisme".

De ontelbare Linkse Leugens lijken effect te hebben. In de VS wordt de roep om de politie te korten of zelfs af te schaffen steeds luider.

De vraag is of links daar straks blij mee moet zijn. Er bestaat niet zoiets als een "machtsvacuüm". Op het moment dat de politie verdwijnt nemen criminele bendes de macht over. Dan geldt het recht van de sterkste, en dat is vrijwel altijd de meest meedogenloze. Zie Mexico.

Het links-elitaire argument dat alleen blanke en zwarte "tokkies" (= harde mensen met minimumloon) daar last van hebben zal niet meer opgaan. Die bendeleden weten heus wel dat de linkse elite ook veel geld en goed verkoopbare dochters heeft. Het verzwakken van de rechtsstaat versterkt de meest kwaadaardige criminelen die je kan bedenken.

Links moet stoppen met het streven naar rassenrellen en anarchie.

De Westerse wereld is de meest vrije, meest tolerante en meest welvarende samenleving die de wereld ooit gekend heeft. Als links dat vernietigt komt dat waarschijnlijk nooit meer terug.