Als je denkt dat Rutte ons land goed door de Corona-crisis heeft geloosd dan heb je alles eerlijk gezegd niet goed gevolgd. Helaas ben je niet de enige, veel mensen kijken niet verder dan hun neus lang is. Met alle angst die iedereen is aangejaagd (dagelijks dodenlijstjes, hele journaals die over niets anders gaan dan de pandemie) lopen mensen helaas blind achter de leider aan!

Maar de waarheid is dat deze regering, met Rutte voorop, de regie volledig uit hun handen hebben laten vallen. Al in januari werden er kamervragen gesteld over de bedreigingen. Ook in februari, toen het in Italie mis ging, werd aan de orde gesteld of we ons niet moesten voorbereiden, bijvoorbeeld door testsets te gaan bestellen. Dat werd door de regering letterlijk weggelachen! Ha ha, er is niets aan de hand en Nederland is volgens het RIVM volledig op alles voorbereid! Pas toen de eerste doden vielen in maart toen werden er maatregelen genomen (en toen was het te laat). We konden mensen niet testen (onvoldoende testmateriaal), er waren geen beschermingsmiddelen voor het verzorgend personeel en er restte niets dan een lockdown (met alle gevolgen voor de economie. Niet alleen in ons land, maar ook in andere landen heeft men geblunderd. Mede door af te gaan op de corrupte WHO met hun misleidende informatie.

Deze lockdown had wat mij betreft niet gehoeven, de kwetsbaren beschermen wel (door voldoende testmateriaal tijdig beschikbaar te stellen). Maar Rutte is een slecht manager, iemand die de zaak op zijn beloop laat en achteraf de brand probeert te blussen. Niet veel beter dan Halsema in Amsterdam dus, een totale aanfluiting en ongeschikt voor belangrijke bestuurlijke functies.

Lees ook de commentaren van Pieter Klein van RTL nieuws, die vaak uitstekende onderzoeksjournalistiek uitvoeren (vaak de beste van ons land). Die kwam tot dezelfde conclusie: Rutte is een slecht leider!