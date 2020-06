De Nederlandse overheid zit vuistdiep in Shell en Shell zit nog vuistdieper in de Nederlandse overheid. Maar waar Shell het vuistdiepst in zit, dat is ex-ambassadeur Robert Petri in Nigeria. Die is zo corrupt dat hij Shell van tevoren waarschuwde dat de FIOD op bezoek zou komen voor een corruptie-onderzoek. En daarom is Robert Petri door het ministerie van Buitenlandse Zaken ontslagen en is er aangifte tegen hem gedaan overgeplaatst naar een bureaufunctie in Den Haag. Gelukkig hebben we de foto's nog!