@UnderCovert | 29-05-20 | 09:58 |

U haalt mij de woorden uit de tikplank. Degenen die opzettelijk vernieling/ brandstichting plegen horen inderdaad achter de tralies. Of dat twaalf jaar moet zijn laat ik gezien de lage straffen voor ernstige zaken als doodslag/ moord even in het midden.

Zoals u al schetste, dit is wat je krijgt wanneer je de bezorgde burger volcontinu de dikke middelvinger geeft. Mensen hun zorgen werden weg gehoond ten tijde van het referendum over de Europese Grondwet. Men stemde massaal tegen, maar kregen die EU Grondwet evenzogoed door de strot geduwd onder de noemer het Verdrag van Lissabon. Dixit Balkenende; "Het volk is een beetje dom. Ze weten niet wat goed voor hen is." Achteraf blijkt dat de tegenstemmers de dingen heel scherp zagen want kijk eens waar we nu zijn. *kuch* Eurobonds *kuch*

Het Oekraïne referendum werd op dezelfde kwalijke manier behandeld. Men stemde massaal tegen maar we werden er met het roemruchte Inlegvelletje van Rutte alsnog ingeluisd. Ook daar bleek achteraf dat degenen die zich er ernstig zorgen over maakten het bij het rechte eind hadden, en ook hier kreeg men de dikke opgestoken middelvinger van de regering.

Vervolgens was het referendum over de zéér onwenselijke Sleepwet eenzelfde lot beschoren. Ook daar werd massaal tegen gestemd en we kregen Ollongren's "1984" wet alsnog aan de neus gehangen. Daarna werd het referendum maar helemaal afgeschaft omdat dat vermaledijde volk verdomde te stemmen wat men te Den Haag/ Brussel wilde dat ze stemden.

Wanneer je de burger elke vorm van democratisch gehoord worden qua zorgen ontneemt, zijn de wèl tot actie bereide aluhoedjes degenen die meestal als eerste uit het houtwerk komen kruipen. Dat is helaas een natuurkundige wetmatigheid, die heel gemakkelijk voorkomen had kunnen worden.