Het is altijd weer een genot om te luisteren naar dhr Bosma. Erudiet, welbespraakt, ter zake en redeneringen berustende op de wet. Zag graag een videootje waarin de minister de vragen keurig puntsgewijs beantwoordt. Kan dat redactie?

De opmerking van die mevrouw over de zgn. aanval op Shula Ryxman was was zielig. Dhr. Bosma pareerde prima door de verduidelijken dat hij het in zijn betoog over een periode in het bestaan van de NPO had en die äanduiden met de naam van de bazin was logisch.

Overigens die bazin valt ons andersdenkenden aan; het is iedere avond grof geschut vanaf de buis, mogen wij gohdomme even terugkaatsen?

Niet dan, ja toch. Evocatus

PS

Uh, Nee, niks ben even sprakeloos. Laat maar.

.