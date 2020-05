Over de Pontius Pilatus Bontiusplaats ritselt wat plastic van tweeverpakte lunchbroodjes over de parking, maar binnen is het muisstil. Op de website ook nog geen woord over hun eigen literair recensent (28 jaar in dienst) en zijn vermeende #MeToo-gedrag bij Schaartje Maartje Wortel haar debuutroman-vriendinnetjes. NRC deed vandaag een lunchkaart open over de kazige versiertactieken (1 ster) van Arjan Peters, die bij jonge schrijfsters in hun boekje broekje wilde in ruil voor een mooie recensie. Althans, zo luidt het verhaal. Aan Peters kunnen we ‘t niet vragen want die is ook op twitter op non-actief. En bij de Azijnbode is iedereen lunchen. (Bij de vorige #MeToo-rel in schrijversland hadden ze tenminste nog de moed om GeenStijl de schuld te geven...)

Wat de stilte des te opvallender maakte, is dat Revu-chef Jonathan Ursem al in 2017 een #MeToo-melding deed bij toenmalig VK-hoofdredacteur Remarque, die daar kennelijk niets mee deed. Het duurde tot een min of meer uitgelekt whatsappje van Maartje Wortel in maart, dat de recensiebal ging rollen. Ons bereiken via andere wegen geluiden dat “men” in het uitgeefwereldje al langer op de hoogte was van Peters’ gedrag, wat vandaag tot een ”he had it coming”-sfeertje leidde op Twitter, want aan de literaire lunchtafel wil iedereen & z’n Willemijn toch laten doorschemeren dat je op de hoogte bent.

Maar: niemand deed wat, al die tijd. Incluis de dames van lichte letteren waar Peters zijn broodje warm vlees mee deelde in het Okura, want die zijn gewoon medeplichtig aan dit orale opportunisme, zowel de instemmers als de afwijzers. Peters is dan ook niet zomaar iemand, maar een soort paus van de pennenprijsjes - en die wil je niet tegen de haren in pijpen strijken. Waarmee literair-mediaal links weer eens de ware ganzenveren toont: eenieder die te gulzig is de maat nemen, maar zichzelf van de magerste kant tonen als de rekening komt. Ober! Er zit een Volkskrant in onze soap soep, en die is geen haar beter dan de vorige hoofdredacteur.

Huisgenoot P. wist er van

1000 hits. Nul lunches