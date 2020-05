[Volgens de schrijver van het boek 'F**k It!' , John C. Parkin, is deze platvloerse zegswijze de beste manier om te begrijpen wat er in het Oosten (India, China) geleerd wordt. Hier de inhoudsopgave:]

Say Fuck It to Food

Say Fuck It in Your Relationships

Say Fuck It to Illness and Disease

Say Fuck It to Money

Say Fuck It to the Weather

Say Fuck It to Being a Peaceful Person

Say Fuck It to Parenting

Say Fuck It to Self-control and Discipline

Say Fuck It to Plans and Goals

Say Fuck It to Wanting the World to Be a Better Place

Say Fuck It to Climate Change

Say Fuck It to Your Issues

Say Fuck It to What Other People Think of You

Say Fuck It to Fear

Say Fuck It and Be Selfish

Say Fuck It to Your Job

Say Fuck It to Your Country

Say Fuck It to Searching