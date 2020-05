Iedereen kan het tijdens de coronacrisis wel de hele tijd hebben over de R0, sportscholen, terrassen, parenclubs en wat dies meer zij, maar de Echte Vragen van deze coronacrisis gaan natuurlijk over onze kleine vriendjes uit het Dierenrijk. Want er is al corona vastgesteld bij drie Nederlandse katten en een hond, dus als je dat exponentieel extrapoleert zitten we over drie weken met het hele land vol halve/hele lelievijver waar allerlei besmette beesten in drijven. En dan was er ook nog gedoe met nertsenfokkerijen en de slachthuizen, dus u begrijpt: tijd voor een Technische Briefing. Jaap is er zelf gewoon ook bij en wordt vergezeld door een van zijn mensen, namelijk Prof. dr. J.A. (Arjan) Stegeman. Chips, bier en hondenbrokjes. We kijken!