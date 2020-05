We zijn d’r laat bij want zelfs Bert ‘Derde Wiel aan de’ Wagendorp had Erwin Kompanjes eigen blog over handenschudden al gelezen, en prees de klinisch-ethicus (en milde Jordan Peterson-lookalike) voor zijn rationele betoog over sterfelijkheid. Bovenstaande video is daarop inhakend een baken van verademing. Over de onzin van de one size fits none-lockdown, over hoe enerzijds de economie de tank in gaat en anderzijds de ouderen in eenzaamheid (en onbegrip) wegkwijnen, kortom: hoe onze eigen vrije keuzes gekneveld worden door een politiek van bange ambtenaren, voor een virus dat op een paar kuchkiemen na het land alweer is uit gewaaid.

Uit voortschrijdende kennis over dat pandemietje zou voortschrijdend beleid moeten volgen maar dat ontbreekt opzichtig. Hugo werkt nog steeds - samen met Uber en Booking.com - aan z’n achterlijke app. Een kroeg met een anderhalvemetertoog, is geen café. En de laatste maanden in een verpleeghuis in opgelegde eenzaamheid doorbrengen, is geen soort van levenseinde,. Met rust en rede wordt door Kompanje een helder en rationeel verweer hiertegen uitgelegd: “Immoreel en inhumaan, zonder toestemming van de betrokkenen...”

Echt, wanneer kappen we met deze waanzin?