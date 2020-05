"If you have problems figuring out whether you're for me or Trump, then you ain't black."

Da's een hele rare uitspraak. Waarschijnlijk heeft-ie zoiets willen zeggen als "If you are black, you shouldn't have a problem figuring out whether you're for me or Trump."

Maar zoals-ie het nu zegt gaat het mank. Wat moet-ie zeggen tegen een bleekscheet dan?

"If you have problems figuring out whether you're for me or Trump, then you ain't white."?