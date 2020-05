Hoe/wanneer dan ook, voordat er weer verkiezingen zijn, is het misschien handig om even terug te lezen wat er in het huidige Regeerakkoord werd geschreven over diverse onderwerpen;

www.rijksoverheid.nl/regering/documen...

o.a.pag 51, bijna onderaan: "... Het internationale asielrecht is gebaseerd op het VN Vluchtelingenverdrag uit 1951. Dat blijft ook het kader voor dit kabinet. Maar de aard en omvang van de wereldwijde asielmigratie is in de afgelopen decennia drastisch veranderd. Het kabinet laat daarom onafhankelijk onderzoek doen of en zo ja op welke wijze het verdrag bij de tijd moet worden gebracht om een duurzaam juridisch kader te kunnen bieden voor het internationale asielbeleid van de toekomst...."

Hoe staat het met dit onafhankelijk onderzoek?

En dat is maar één klein vraagje.

Het papier was geduldig, maar alles is verdwenen in de 'onderste lade'?