Manohmanohman!

Wat een zure diender is dat, die Paul Blokhuis.

Ik heb deze man werkelijk waar nog nooit zien lachen.

Zo’n persoon die er een zeer strikt leven op nahoud.

S’ochtends koud douchen, 1 glaasje melk en 5 eetlepels droge ongezoete muesli als ontbijt en dan met weer met frisse chronische tegenzin weer naar t werk, De “Joie de vivre” straalt er vanaf.

Helaas heeft deze meneer wel hele opdringerige autoritaire denkbeelden.

Voor de rokers onder ons is het misschien al opgevallen dat de accijns op de tabak zijn verhoogd met 3 euro en de rookruimtes achter “customs” op Schiphol sinds kort ook gesloten zijn. ( WTF!)

Dit moet ophouden! Ik maak mijn manier van leven ZELF uit en zal de goede intenties van

meneer Blokhuis aanhoren maar de hele houding van deze meneer straalt geen zelfverzekerdheid uit door het alsmaar angstvallige verbieden.

Zo’n persoon die helemaal los gaat tussen de verkeerde vrienden omdat hij zelf geen rem heeft.

Het is genoeg meneer Blokhuis, zo kan hij wel weer ff!

U bent hard op weg om uw eigen perfecte wereld te creeeren maar vergeet dat deze wereld niet uw wereld alleen is.

Tja , Het verhaaltje gezondheidszorg en de astronomische premies die wij hiervoor betalen komt volgens u ook door de ongezond levende medemens.

Maar zullen we eerst even dat zieke zorg systeem zelf even onderhanden nemen alvorens het vel over de oren te trekken van de toch al zo onder vuur liggende burger?

En ,geef maar toe dat er in de farmaceutische industrie groot geld omgaat waar “ room for improvement” een understatement is.

Ik houd niet van / kan niet dansen dus mijd ik die plekken!

U hoeft niet in een rook cabine te gaan staan als u dat zelf niet wil, Ga dan weg en zoek uw eigen vertier.

Maar goed , sommige mensen hebben blijkbaar het beste met ons voor qua eigen denkbeelden en “ ver” volgen uw tot in de krochten van de hel.

Sorry meneer Blokhuis u bent al enige tijd geleden een grens over gegaan.

U manipuleert op een ongezonde manier die niet gaat werken.

We hebben een rolmodel nodig, dat bent u / straalt u niet.