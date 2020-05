Die Mari van de Ven, dat is toch wel de Mari van de Ven onder de kappers. Tevens is het de kapperigste kapper van het land, met dat ene verschil dat Mari van de Ven een paar miljoen op de bank heeft en alle andere kappers niet. Om wat terug te doen voor de planeet nodigt Mari een handjevol medewerkers van het ziekenhuis uit, wat een nobel gebaar. Alsook 49 journalisten, 15 fotografen en 4 cameraploegen van de NOS. Allemaal genoten ze van zijn opening. Sjonge jonge Mari, wat heb jij een lekkere opening. Wat een prachtige opening! Zou er toevallig een eerste klant zijn? Nou jaaaaaaaaaaa zeg heel frappant, daar komt de wethouder binnen, wat een toeval allemaal, en zie eens wat een langharige teckel, hij had het inderdaad nodig! Protocol? Mondkapje? Ach waarom, hij is Mari van de Ven en die fotografen zijn er nou toch. "'De zaak is schoon, er is handgel en we hebben verrijdbare stoelen. Dat moet genoeg zijn'. En oh ja, er staan frisse bloemen." Nou kappertjes van Nederland, spoel dat stomme protocol ook maar door de plee, want de Jezus met een Kammetje vindt het ook onzin. Doe gewoon lekker waar u zelf zin in hebt, maar kwak wel een bloemetje op tafel.

Niet alleen maar in de camera kijken, pik

En verder vooral foto's van Mari zelf