Umar praat openhartig over de mannen in haar leven: Theo van Gogh en Pim Fortuyn. Waarom trouwde ze nooit met Mark Rutte, met wie ze een gouden duo vormde op de Libelle Zomerweken. Met haar Rotterdamse jeugdvriendin Yesim Candan sloopt ze klikturken Kuzu en Öztürk. Dansen op het graf van DENK! En wie is die nieuwe geheimzinnige man in haar leven die aan het einde van de show bij haar aanbelt en even in beeld is?