Ik werk 3 maanden per jaar in Paramaribo. Het is smerig en vuil. In de weekenden vlucht ik altijd op de fiets naar Kampong Baroe, Tijgerkreek of Pikin Poika. Zodra je uit de stad bent is het paradijs. Alleen toch overal zwerfvuil. En lekker eten!

Ik moest 17 maart met een speciale vlucht weg naar huis. Gelukkig maar. Maar als het weer open gaat kan ik gelijk terug om verder te werken.