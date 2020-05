Snelle opening kapper wordt overwogen - We zijn er klaar mee, laat de kappers weer beginnen - Knipprotocol - Waarom tandartsen wel en kappers niet - Helft van Nederland wil kappers open - enz. Bij de roep om 'perspectief' gaat het de hele tijd over 'kappers'. Misschien mogen we weer op een terrasje zitten en blablabla wellicht kunnen we met z'n allen ook wel weer naar de kapper. Die kappertjes, ze zijn ineens heel erg belangrijk om een samenleving draaiende te houden, en dan doelen we dus niet op de 10.000 pseudokappers in Bos & Lommer, bepaalde wijken in Rotterdam en delen van Apeldoorn, dat zijn namelijk geen kappers. Maar mensen toch, het haar, dat is de linksbuiten van het lichaam. Leuk dat het er is, maar een luxeproduct. Je gaat vast niet dood als je een maandje niet naar de kapper kan. Behalve mevrouwtjes in de overgang dan, die gaan wel dood, maar voor de rest: waar komt die drang om collectief naar de kapper te stuiven ineens vandaan, waarom is een 'kapper' zo belangrijk in de roep om versoepeling van de regels en waarom is de kapper al weken een nieuwsheadline in Nederland? En dan die kappers die illegaal doorknippen, omdat er mensen zijn die niet meer over straat durven als ze een maandje niet naar de kapper kunnen. Als je niet meer over straat kan na een paar weekjes wildgroei op je kop, dan heb je andere issues en moet je niet naar een kapper, maar naar een psycholoog - die trouwens veel belangrijker is dan een kapper. Een kapper is helemaal niet belangrijk. Een fysiotherapeut die mensen met een beperking van klachten af kan helpen, die is belangrijk. Een tandarts, die je gebit weer strak trekt, die is belangrijk. Bier drinken op het terras, dát is belangrijk. Dáárom, en voor hen moeten de regels versoepeld worden. En niet vanwege de uitgroei van tante Sjaan.

'Kappers'