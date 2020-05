Maandag is het Dominee D-Day maar vanavond wordt er niet gewerkt, gehuild, gebeden of bewonderd. Vanavond zuipen we bier en vertellen we grote verhalen in een De Breij-vrije bar waar toiletjuffrouw Rumag Bregman bij iedereen 50 cent bijlegt om z'n basisbehoefte te doen, waarbij je den reedt kunt afvegen met inlegvelletjes uit zijn eigen boeken. Het aantal IC-bedden is onder het Nieuwe Normaal gezakt, dus we kunnen weer gaan nadenken over het Normale Normaal: niet meer luisteren naar weifelende wetenschappers of bange bestuurders, maar opengooien die handel. Want we gaan godverdomme niet als kasplantjes door dit leven.

Op het grote, energie slurpende scherm worden ter lolling & vermaak de Zoom-gesprekken van de Tweede Kleuter vertoond, en vooral Baasje Dijkhoff krijgt de lachers op zijn hand met zijn verongelijkte plofkop. Sportliefhebbers mogen even mijmeren over de startplek die Max dit weekend op het home grid van Zandvoort gehad had moeten hebben, maar niet te lang want voor je het weet ga je jezelf vastketenen aan het waanidee dat "hoop een morele plicht is", zoals die voortwoekerende kwaadaardige celdeling van de clichédominees je trachten te doen geloven vanuit hun papieren kloosters. Trap er niet in - in Dit Land is hoop vooral een moreel gesticht, waar de grauwe geestelijken je blijven geselen omdat ze maar niet dood willen gaan. Als je wil ontspannen, zet dan die televisie uit, leg de Azijnbode van vandaag in de pot en pis Rutger Bregman een keer goed in zijn bek, en haal gewoon een doos LEGO in huis. Of een luchtdrukpistool - legale opties genoeg. Ook voor de dames, trouwens.

Het is tijd voor biergelijke ongehoorzaamheid. Keestelpro doet de foute tunes. Iemand draait wat zwaars met necrosis in het achterhoofd. En Stormageddon krijgt de vloer voor ellenlange beschouwingen op het forenzenbestaan. De vloer, kortom, is weer voor u, en hou je niet in om de schillen van de pelpinda's er gewoon bij neer te gooien want we houden de schoonmaakster ook graag aan het werk. Als je zelf liever wel een smoelbeschermer draagt: koop ze hier, want dan krijgt GeenStijl ook een paar cent per kapje. Prosit, plebs! Na de breek nog een goeie kont, wat plaatjes & dierennieuws.