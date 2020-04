Heb vanmorgen even met de huisarts gebeld. Had aan de assistente gevraagd of iemand van de huisartsen mij terug wikde bellen En ja hoor...... de huisarts belde mij., Ging over de griepspuit(en ) naar aanleiding van de brief die ik gekregen had. Over de pneumokken was het RIVM het nog niet over eens, wordt nog verder uitgezocht door het RIVM , wie de spuit van de pneumokokken moest krijgen. ( nieuwe richtlijnen van het RIVM_) De huisarts zei tegen mij dat de 60 en 65 jarigen er vermoedlijk afgehaald worden, dus alleen de 70,75,en 80 jarigen zouden de pneumokokken MOETEN krijgen.Over de griepspuit , die wij dan GELIJK de Pneumokokken spuit zouden krijgen , dat er in de griepspuit van dit jaar er vier elementen in zouden zitten ipv. 3 ( was dit jaar het geval )( kippe-eiwit van de fipromiel eieren, die komen uit de Oekraine) Dus mijn scepsis werd dus maar zo WAARHEID.., MAAR even afwachten wat er nog meer naar buiten zal komen.De Pneumokokken neem ik zowie zo NIET!!!!

WORDT VERVOLGD !!!!!!