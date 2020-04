Als dissonant in dit juichaapjes topic over Hugo:

Associated Press heeft het aangedurfd om de vraag te stellen wat er in Lombardije compleet mis is gegaan: floridapolitics.com/archives/329962-i... Het artikel leest alsof je in Nederland bent. (Lombardije had 8,9 IC bedden per 100.000 inwoners bij het begin van Covid-19; Nederland 7)

"De perfecte storm van Italië: de virusramp van Lombardije is een les voor de wereld

Honderden ouderen stierven in wat een WHO-official heeft benoemd als een 'bloedbad'.

Terwijl Italië zich voorbereidt om uit de eerste en meest uitgebreide lockdown van het coronavirus in het Westen te komen, wordt het steeds duidelijker dat er iets vreselijk misging in Lombardije, de zwaarst getroffen regio in het zwaarst getroffen land van Europa.

Italië had de pech dat het de eerste westerse natie was die door de uitbraak werd getroffen, en het officiële totaal van 26.000 dodelijke slachtoffers blijft alleen achter bij de Verenigde Staten in het wereldwijde dodental. Italië's eerste geval van eigen bodem werd geregistreerd op 21 februari, in een tijd dat de Wereldgezondheidsorganisatie er nog steeds op stond dat het virus 'beheersbaar' was en lang niet zo besmettelijk als de griep.

Maar er zijn ook aanwijzingen dat demografische gegevens en gebreken in de gezondheidszorg in botsing kwamen met politieke en zakelijke belangen om de 10 miljoen mensen van Lombardije bloot te stellen aan COVID-19 op een manier die nergens anders te zien is, met name de meest kwetsbare in verpleeghuizen.

Virologen en epidemiologen zeggen dat wat daar mis is gegaan, jarenlang zal worden bestudeerd, gezien de uitbraak van een medisch systeem dat lang als een van de beste van Europa werd beschouwd, terwijl in het naburige Veneto de impact aanzienlijk meer onder controle was.

Aanklagers beslissen ondertussen of ze de honderden doden in verpleeghuizen een criminele schuld geven, van wie velen niet eens meedoen aan het officiële dodental van Lombardije van 13.269, de helft van het Italiaanse totaal.

De eerstelijns artsen en verpleegsters in Lombardije worden daarentegen geprezen als helden omdat ze hun leven riskeren om de zieken te behandelen onder buitengewone niveaus van stress, uitputting, isolatie en angst. Een WHO-functionaris zei dat het een "wonder" was dat ze er zoveel hebben gered als zij.

Hier is een blik op de perfecte storm van wat er mis ging in Lombardije, gebaseerd op interviews en briefings met artsen, vakbondsvertegenwoordigers, burgemeesters en virologen, evenals rapporten van het Italiaanse Superior Institute of Health, het nationale bureau voor statistiek ISTAT en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, die ontwikkelde economieën adviseert over beleid.

Italië was het eerste Europese land dat op 31 januari al het luchtverkeer met China stopzette en zelfs scanners op luchthavens plaatste om de aankomst op koorts te controleren. Maar op 31 januari was het al te laat. Epidemiologen zeggen nu dat het virus sinds begin januari, zo niet eerder, op grote schaal in Lombardije circuleerde.

Artsen die in januari en februari longontsteking behandelden, wisten niet dat het het coronavirus was, omdat de symptomen zo vergelijkbaar waren en men dacht dat het virus nog steeds grotendeels beperkt was tot China. Zelfs nadat Italië zijn 21 februari-zaak had geregistreerd, begrepen artsen de ongebruikelijke manier waarop COVID-19 zichzelf kon presenteren niet, waarbij sommige patiënten een snelle afname van hun ademhalingsvermogen ervoeren.

“Na een fase van stabilisatie gingen velen snel achteruit. Dit was klinische informatie die we niet hadden ', zei dr. Maurizio Marvisi, een pneumoloog in een privékliniek in het zwaar getroffen Cremona. 'Er stond vrijwel niets in de medische literatuur.'

Omdat de intensive care-afdelingen van Lombardije al binnen enkele dagen na de eerste gevallen van Italië vol liepen, probeerden veel eerstelijnsartsen patiënten thuis te behandelen en te volgen. Sommigen zetten ze op aanvullende zuurstof, die vaak wordt gebruikt voor thuisgevallen in Italië.

Die strategie bleek dodelijk en velen stierven thuis of kort na de ziekenhuisopname omdat ze te lang hadden gewacht met het bellen van een ambulance.

Vertrouwen op thuiszorg "zal waarschijnlijk de bepalende factor zijn waarom we in Italië zo'n hoog sterftecijfer hebben", zei Marivi.

Italië werd gedwongen om thuiszorg gedeeltelijk te gebruiken vanwege de lage ICU-capaciteit: na jaren van bezuinigingen kwam Italië in de crisis met 8,6 ICU-bedden per 100.000 mensen, ruim onder het OESO-gemiddelde van 15,9 en een fractie van Duitsland's 33,9, de groep zei.

Dientengevolge werden huisartsen de eerstelijnsfilter van viruspatiënten, een leger van voornamelijk zelfstandige beoefenaars die werken binnen de volksgezondheid, maar buiten het regionale ziekenhuisnetwerk van Italië.

Omdat alleen mensen met sterke symptomen werden getest omdat de Lombardische laboratoria niet meer konden verwerken, wisten deze huisartsen niet of ze zelf besmet waren, laat staan ​​hun patiënten.

Omdat er zo weinig klinische informatie beschikbaar was, hadden artsen ook geen richtlijnen voor het opnemen van patiënten of het doorverwijzen naar specialisten. En omdat ze zich buiten het ziekenhuissysteem bevonden, hadden ze niet dezelfde toegang tot beschermende maskers en uitrusting.

"De regio liep erg achter bij het geven van beschermende uitrusting en het was ontoereikend, omdat ze ons de eerste keer 10 chirurgische maskers en handschoenen gaven", zei Dr. Laura Turetta in de stad Varese. "Het was duidelijk voor ons nauwe contact met patiënten dat dit niet de juiste manier was om onszelf te beschermen."

De Lombardische artsenvereniging heeft de regionale autoriteiten op 7 april een verschroeiende brief gestuurd waarin zeven "fouten" werden vermeld in hun aanpak van de crisis, waaronder het gebrek aan tests voor medisch personeel, het gebrek aan beschermende uitrusting en het gebrek aan gegevens over de besmetting .

De regionale regering en de dienst voor civiele bescherming verdedigden hun inspanningen, maar erkenden dat Italië afhankelijk was van de invoer en schenkingen van beschermende uitrusting en simpelweg niet genoeg had om rond te gaan.

Zo'n 20.000 Italiaans medisch personeel is besmet en 150 artsen zijn overleden.

Twee dagen na de registratie van het eerste geval van Italië in de provincie Lodi in Lombardije, wat een quarantaine veroorzaakte in 10 steden, werd er opnieuw een positief geval geregistreerd op meer dan een uur rijden in Alzano in de provincie Bergamo. Terwijl de eerstehulpafdeling van het Lodi-gebiedsziekenhuis gesloten was, ging de Alzano ER na een paar uur schoonmaken weer open en werd een belangrijke bron van besmetting.

Interne documenten die door Italiaanse kranten zijn geciteerd, wijzen op het handjevol ernstige gevallen van longontsteking dat het Alzano-ziekenhuis al op 12 februari zag, was waarschijnlijk COVID-19. Destijds adviseerde het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid alleen tests voor mensen die in China waren geweest of in contact waren geweest met een vermoedelijke of bevestigde positieve zaak.