Vandaag een Coronacafe zonder linkjes, want gisteren (kudt, een linkje) leek het hier meer winkel dan kroeg en de Corona (het bier) is inmiddels uitverkocht. Bovendien: we willen ontspanning bieden zonder altijd maar met het collectebakje rond te gaan. Het is hier een kroeg en geen kerk. Biechten mag zonder aflaat. Hoewel, de column van Ome Roon willen we u niet onthouden, want "Desnoods in EU buiten de euro" zijn wel gedachtensprongen die we graag lezen. Sterkte met de fallout meneer Plasterk, maar onderstaande #iswelzo, inderdaad. Enfin, we houden het kort, want we moeten vroeg onder de veren. Morgen komt Pieter Omtzigt in het Coronacafe (21u, deze zender) en daar willen we een beetje scherp voor zijn. De koekwauzen mogen de kroeg overnemen, vanavond. Het is aan u!

Nieuwe Stones!

Beck & Depp!

ECONOMIE

Hier nog wat trigger stuff

Brrrrteen84

Duiding hierrr.

Screenshotje uit de Kane-clip. Lol