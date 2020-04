Wat mij mateloos irriteerd is het gezwam van het is maar een griepje en dan als bewijs de huidige cijfers aanleveren. Klopt.. deze cijfers zijn er doordat er hard is ingegrepen. Niemand weet wat er was gebeurd als er business as usual was geweest, en wat de cijfers dan waren geweest, bedenk dat we maar 35000 ziekenhuis bedden heben in nl, en dat de beperking niet zit in middelen maar in artsen. met een werkpopulatie van ongeveer 7 miljoen mensen zit je met al in de problemen, en dan reken ik de kinderen en de oudjes niet mee. Hoe pakt dat uit voor een economie, en ga je lekker uit eten of naar de kroeg als er tienduizende mensen ziek zijn.. Het zelfde met de beschermingsmiddelen, geen een ziekenhuis koopt op een piek, maar op een gemiddelde, nogal logisch dat er geen beschermingsmiddelen zijn als de hele wereld aan het jagen is op de beschikbare voorraad.

Terug naar mensen als Sander S. Jort K en Marrianne Z. Het zijn opiniemakers, waarbij @sanderquote net terug is uit Zweden zonder quarantaine, het geeft aan dat deze mensen schijt hebben aan anderen.

Hoe je het ook bekijkt, het is een klote situatie en ik denk dat we als Nederland een goede middenweg hebben gevonden, zoals ik zelf werken alle kennissen die ik heb thuis, of op locatie maar dan op voldoende afstand. Het zal uitzitten zijn en als het straks over is dan gaan we weer gas geven. Mss dat we nu als Europa/ Nederland eens gaan bedenken dat we minder afhankelijk moeten worden van andere landen ala china. #datluchtop