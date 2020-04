Kijk ze staan. Martin van Rijn was alleen zijn 'joehoe kijk hier sta ik welkomstballon' vergeten, dat was wel erg balen. En Pieter Elbers wilde nog een paar euro in een van zijn eigen spandoekautomaten gooien, maar dan moest hij omlopen en daar had hij geen zin in. Van Rijn en Elbers kwamen 800.000 mondkapjes welkom heten. Want MOOI, dacht Martin van Rijn, daar moet ik bij zijn, en dan nodigen we de NOS, fotoboer ANP en ochtendmakkers WNL uit, want dan ziet iedereen dat Martin van Rijn op Schiphol is om mondkapjes in ontvangst te nemen! Dan schieten we de wereld in dat er een structurele verbinding tussen Nederland en China op gang komt en potverdorie dat is wel mooi dat Martin van Rijn dan ook op Schiphol is! Oei, dacht KLM-topman Pieter Elbers, die een bonusverhoging zou krijgen terwijl zijn maatschappij met mogelijk 18 miljard in de lucht gehouden moet worden, daar moet ik bij zijn, want als de NOS, fotoboer ANP, de ochtendmakkers van WNL en Martin van Rijn er zijn is het ook wel erg handig dat IK erbij ben! En zo geschiedde, de foto's zijn allemaal heel erg goed gelukt, Martin van Rijn staat er goed op, Pieter Elbers staat er ook goed op, wij hebben 800.000 mondkapjes en met een uit Spanje ingevlogen piloot keert de 747 terug naar China om meer spulletjes op te halen.

