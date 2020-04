Dr Oz van Oprah stelt voor duizend extra Amerikanen te offeren aan corona in ruil voor onderwijs inclusief eten aan 57 miljoen kinderen. Een duivels dilemma, zolang mensen twee dagen besmettelijk zijn voor hun eerste symptomen. Die anderhalve meter is echt minimaal, scholen een beetje krap.

Het Nederlandse Outbreak Management Team wil als eerste basisscholen openen. Basisscholen hebben vooral lokale leerlingen, die ouders zien elkaar toch al bij de supermarkt, is het extra verspreidingsrisico acceptabel? De schoolleiding heeft daar nog onvoldoende draagvlak voor. In voortgezet onderwijs ziet het OMT een groter bovenregionaal risico.

De lagere coronabezetting op de IC gaf gelijk politieke druk. Kan de economie en het onderwijs weer een beetje open? Hoeveel extra risico kunnen we nemen? Het is koorddansen. Nieuwe apps en meer testen geeft misschien ruimte ietsje meer te werken of te leren. Helaas kan dat politieke proces waar medische, educatieve en economische belangen botsen, ook ontsporen.

Gouverneur Cuomo ziet het Witte Huis op ramkoers met de zwaar geïnfecteerde Staten. (Naar voorbeeld van Brazilië.) Trump (73) is onderweg naar de meest geriatrische presidentsverkiezingen ooit, en staat ruim achter op Joe dementia Biden (77). Trump wil 1 mei de economie opengooien, terwijl de gouverneurs van diverse Staten liever stapsgewijs vrijheden herstellen.

Nederland zit met zijn open economie op de eerste rij om de klappen van al deze ellende te ontvangen. Of de VS de snelst groeiende en ondergerapporteerde wond van Covid-19 wordt of toch kiest voor een epische depressie maakt niet meer uit, wij zitten netjes aan de ontvangende kant. Politici maken ruzie of ons laatste geld naar Booking.com, de KLM, de horeca of Italië mag.

Het kabinet maakt zich compleet ongeloofwaardig met mondkapjes. België & Duitsland kiezen ervoor, maar wij zouden te dom zijn ze correct te gebruiken. Ministers laten zich graag filmen voor een muur van medische voorraden, het nieuwe symbool van macht, rijkdom en geleverde prestaties. Ziekenhuizen hebben ze, bejaardentehuizen niet.

In de oudheid wist de mens zich al van vele infectieziekten te bevrijden door de doden een stukje verderop te begraven. Koken van voedsel maakte niet alleen veel groentes eetbaar, het maakte vlees veiliger. De verstedelijking ging gepaard met ernstige uitbraken van cholera totdat toiletten (met gesloten deksel!) en riolering hun intrede deden.

Stromend water in huis en handen wassen waren ooit revoluties in hygiëne die nu basaal lijken. De beste maatregel tegen corona is afstand, thuisblijven is een beetje duur. Anderhalve meter is de reikwijdte van iemands ademlucht. Daarbuiten blijven is verstandig, maar loop of fiets je achter iemand aan, heb je dus al meer afstand nodig.

In 2008 lag er al onderzoek dat zelfs “homemade” mondkapjes zin hebben. In maart 2020 publiceerde FT bovenstaand grafiekje. Gezichtsbedekking vertraagt het virus. De US Surgeon General doet het voor. Ondanks deze zee van wetenschappelijk en proefondervindelijk bewijs wil ons kabinet in ons kleine kikkerlandje het wiel opnieuw uitvinden, ze leven in hun eigen wereld.

Het eerste voorzichtige stapje naar een exit strategie deed Nederland met een app. De reeks loze beloften klapte voor het weekend al uit elkaar. Behalve dat de software allemaal privacy-hatende onbetrouwbare meuk is, is de gekozen hardware ongeschikt. Bluetooth is nooit ontworpen om nabijheid of verblijfstijd van een menselijk contact te meten, alleen signaalsterkte.

Je krijgt dus dat apps denken dat er contact is geweest terwijl er nog dubbelglas tussen zat, of de telefoons niet gecommuniceerd hebben, terwijl hun eigenaren wel heel romantisch een SOA hebben doorgegeven. Heel veel nieuwe data, helaas niet echt betrouwbaar. Laat ik beide problemen samenvatten met een plaatje:

Al dat nieuwe plexiglas veroorzaakt type 1 fouten. De hardware in de telefoons veroorzaken type 2 fouten. Apps krijgen helemaal geen onafgebroken directe toegang tot de bluetooth-module op een iPhone. Android ligt iets genuanceerder, maar een beetje multitasking of batterijmanagement duwt achtergrondapps regelmatig even in slaap.

Binnen het Zuid-Koreaanse test&trace programma werd alle data zonder enig respect voor privacy aan elkaar geknoopt. Telefoonpositie, OV-chipkaart, betalingen, taxiritjes, alles. Als iemand positief werd bevonden werd het hele dagboek van die persoon gepubliceerd. Op welke stoel zat hij in de bioscoop, in welk rijtuig van de metro, waar had hij gegeten?

Daarbovenop werd iedereen die in hetzelfde restaurant, tram of lift had gestaan opgeroepen voor een test. Ik roep niet op om die methode integraal te kopiëren. Daar mogen jullie zelf over in discussie. Slaafs op het kabinet wachten of er aanstaande dinsdag een konijn uit de hoge hoed komt, hoort bij lemmingen.

Wat we absoluut moeten vermijden, is onderzoek en ervaringen van andere landen negeren, om vervolgens een detail uit andermans werkend systeem te jatten en dan via een volwaardige psychedelische trip dezelfde resultaten verwachten. Alsof je het embleem van een motorkap aftrekt en dan als puber op het zolderkamertje gaat dromen over autobezit.

“You must not fool yourself, and you are the easiest person to fool”