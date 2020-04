Nog niet 1 bij, hommel, wesp of wat voor ander diertje dan ook, in de tuin gezien. Vorig jaar een paar vlinders in mijn enorme vlinderstruik terwijl er voorheen op èlke bloem wel een paar vlinders te zien waren. Dat waren vooral de dagpauwoog, kleine vos en atalanta. Mijn pruimeboomje had voorheen 25 - 30 pruimen, vorig jaar 5. Het gaat dus héél erg slecht met de bestuivende soorten zoals die in het artikel genoemd worden. Vorig jaar een paar hommels gezien die bij de vijver kwamen drinken. Nog 1 van de verdrinkingsdood gered want die dombo viel er in. Ik heb een best wel 'wilde' tuin waar zeker niet elk onkruidje gewied wordt en doe ook niet aan welke 'bestrijding' dan ook. Luizen in de rozenstruiken: de koolmeesjes zijn er dol op. In mijn moestuintje komt nooit kunstmest maar compost, naast de uien staan de worteltjes, naast de kool staat de selderij en elk jaar op een andere plaats etc.: biologisch tuinieren.