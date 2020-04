Ollongren en Zweden: 22 Zweedse onderzoekers hebben een open brief gepubliceerd, waarin zij het Zweedse D66-achtige slappewas beleid ten aanzien van Covid-19 scherp veroordelen sputniknews.com/europe/20200415107895... Zweden telt 1033 Corona sterfgevallen tegen 59 Finland, 299 Denemarken en 139 Noorwegen.

"Staatsepidemioloog Anders Tegnell verwierp de kritiek als onjuist en onnauwkeurig.

'Ik begrijp niet wat ze bedoelen. De gezondheidszorg heeft altijd de touwtjes in handen gehad ”, aldus Tegnell. “Als je naar de curve kijkt, hebben we consequent zo'n 60 doden per dag. We hebben een ongelukkige ontwikkeling doorgemaakt in de ouderenzorg en daar zijn we hard aan gaan werken ”.

Tegnell benadrukte dat statistieken soms een onjuist beeld kunnen geven. Hij benadrukte ook dat het veel te vroeg is om te concluderen welke strategie het beste heeft gewerkt, mede omdat verschillende landen zich in verschillende stadia van de epidemie bevinden.

'Het dodental klopt niet. In Italië worden bijvoorbeeld alleen sterfgevallen in ziekenhuizen geregistreerd. Er zijn enkele fundamentele tekortkomingen in de kritiek. Vergelijk je New York, dat ongeveer evenveel inwoners heeft als Zweden, dan zijn er tien keer zoveel doden. België sterft ook aanzienlijk meer dan wij, dus veel landen zijn ook de andere kant opgegaan ”.

Zweden heeft in totaal 11.445 bevestigde COVID-19-gevallen en 1.033 dodelijke slachtoffers gezien. De laissez-faire-aanpak werd eerder bekritiseerd door medische professionals."

Deze hoogmoedige toon van 'wij doen alles goed, wij deugen" druipt van ziekelijke machtsbelustheid. Het typeert het linkse kerkdenken.