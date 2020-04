Mensen die van rechts naar links, of van links naar rechts, gaan. We moesten de onderschriften weer zelf verzinnen

Harald gaat van rechts naar links

Harald zit op zijn racefiets. Hij fietst van rechts naar links. Mensen in de buurt noemen Harald ook wel 'Erge Harald', of 'Harald de Erge'. Hij vertelt namelijk altijd van die schuine mopjes, die verpakt hij als waargebeurde verhalen, en na afloop roept iedereen dan: "Harald, wat errrrug!"

Monique gaat ook van rechts naar links

Vroeger was Monique (99) een enorme slet. Nu niet meer, ze leidt een rustig leven, samen met haar vriend Archibald (36). De twee zijn al twintig jaar samen en ze hebben drie kinderen: Melchior, Ramses en Maurits-Mufasa. Nu is Monique op weg naar haar vriendin Desiree, met wie ze - uiteraard op anderhalve meter afstand - tarotkaarten gaat leggen.

Bertolft gaat van links naar rechts

"Waarom hebben jullie me eigenlijk Bertolft genoemd", vroeg Bertolft ooit aan zijn vader. "Geen idee zoon", zei Marfst. Enfin, Bertolft was vroeger professioneel skater. Niet een skater in de zin van 540's maken, en ook niet in de zin van rondjes skeeleren samen met Ronald Mulder, maar Bertolft was de ongekroonde koning van de pylonnetjes. Dan ging hij naar het Vondelpark en deed hij allemaal trucjes om van die kleine oranje makkertjes die hij op de grond had geplaatst. Heel erg heteroseksueel.

Helmich gaat van links naar rechts

Vroeger hoorde Helmich bij een vuige Kreidler Club. Niet Kreidler Ploeg Amsterdam-Oost ofzo, waar de Hells Angels uit zijn voortgekomen, maar Kreidler Club Doetinchem-West. Daar was helemaal geen criminaliteit. Iedereen was gewoon tolerant en aardig. Helmich had zelfs een Zündapp, maar mocht toch bij de Kreidler Club. Ongelooflijk!

Ralf en Manuela gaan van links naar rechts

Ralf (41) en Manuela (6) hebben net daverende ruzie gehad over het nieuwe behang, daarom fietsen ze achter elkaar, en niet naast elkaar. Manuela wil trouwen, maar Ralf vindt het allemaal veel te snel gaan. Ze kennen elkaar pas twee jaar, verdorie. Ralf heeft bovendien het gevoel dat Manuela keihard aan het rebounden is, want ze komt uit een pijnlijke vechtscheiding met Mohammed.

Hüsseyn gaat van links naar rechts

Hüsseyn (60) is een gepensioneerd plofkraker uit Témara, een voorstad van Rabat. Hüsseyn kwam naar Nederland voor de wijven, maar viel dat effetjes vies tegen. Wel heeft hij genoeg knaken verdiend om op zijn oude dag te genieten van het mooie Hollandse landschap. Hüsseyn spreekt inmiddels dertien talen vloeiend, onder meer Servisch, Chinees, Portugees en Fries, maar het Nederlands blijft lastig. De favoriete winkel van Hüsseyn is supermarkt Jan Linders.