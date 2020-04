Die ruziënde stoethaspels van DENK pikken alle schijnwerpers in, dachten ze bij Forum voor Democratie, en toen werd het Amsterdamse raadslid Anton van Schijndel wegens een gebrek aan partijdiscipline door Annabel Nanninga uit de fractie gekukeld. Double kill voor Van Schijndel want eerder werd hij door Mark Rutte al uit de vvd getrapt. Van Schijndel behoudt natuurlijk zijn zetel want 'anders zou hij zijn kiezers in de steek laten'. Met zijn kiezers doelt Schijndelmans op het uitermate indrukwekkende aantal van 445 mensen en een paardenkop die op zijn persoon hebben gestemd, minder dan onder anderen die knakker van de Anti Scooter Partij, minder dan Iwan Leeuwin van het U‐Buntu Connected Front, minder dan Jude Wirnkar van Platform Amsterdam en natuurlijk ook veel minder dan Steve Brown, de Stem van de Straat. Tevens is die 445 een prachtig deel van de 20.000+ stemmers voor het Amsterdamse chapter van Forum voor Democratie. Maar lekker je zetel houden, pik. Doe het voor al je kiezers.

UPDATE: FvD schopt Van Schijndel na: "Al sinds het debuut van FVD in de Amsterdamse raad, in maart 2018, opereerde Van Schijndel conflictueus en solistisch. Zijn betrokkenheid bij de gang van zaken in de Gemeenteraad, in de fractie en ook op zijn eigen portefeuilles Wonen, Bouwen, Erfpacht en Ruimtelijke Ordening was vrijwel nihil. Herhaaldelijk hebben wij als fractie alles in het werk gesteld Van Schijndel te betrekken, in positie te brengen, tegemoet te komen en te motiveren, maar het maken en houden van afspraken bleek keer op keer onmogelijk." En verder TL;DR.