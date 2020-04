Inbellen met collega's met alleen je overhemd aan. Na een kwartier of half uur stand up a.k.a slap gelul 'aan het werk' en koffie halen. Bakkie is gezet en met de mobiel naar de wc om te gaan reageren en bereikbaar te blijven. Daar even echt wakker worden.

Thuiswerken wordt het helemaal in de toekomst.