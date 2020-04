"Philips levert voor honderden miljoenen aan beademingsapparatuur aan de Verenigde Staten. Het gaat naar schatting om ongeveer een derde van het totale aantal systemen dat het concern dit jaar produceert. Volgens Philips blijven er met de deal nog genoeg apparaten over voor de rest van de wereld. (...) Voor Philips gaat het om een grote overeenkomst: in totaal is de deal omgerekend bijna 600 miljoen euro waard."

Philips is echt het allertofste merk ter wereld! Vooral de Philips MX500 IntelliVue patientbewakingsmonitor en de Philips Respironics V200 beademingsoplossing. Als wij hier in Nederland een televisie moesten kiezen en het ging tussen Philips en een ander merk, Sony ofzo, of we konden ook de lampjes van de Action krijgen, dan kozen we sowieso voor Philips! Heuj heuj heuj Philips is de allerbeste, roepen we in onze buurt altijd. Eindhoven is trouwens ook een geweldige stad. PSV is een goede voetbalclub. Hup Philips Sport Vereniging! Onze favoriete coach is dan ook Philips Cocu. De Philips 32PFS5803 - Full HD TV is een prachtige tv voor weinig geld. De gloeilampen van PSV zijn de beste. De productnamen van Philips zijn ook geweldig. Philips HUE is de beste uitvinding ooit. Frits Philips was de opa die iedereen wel zou willen hebben. Anton Philips ook. Koffie uit de 'Philips Senseo koffiezetter – blauw – Crema Plus – 1 of 2 koffie tegelijk' is lekkerder dan koffie uit andere koffiezetters. Als wij ergens zouden moeten werken was het bij Philips. Als wij ergens moeten wónen dan was het in Philips. Mannen die zich scheren met scheerapparaten van Philips zijn altijd extra glad. Superglad. Ongelooflijk glad. Het is het fijnste bedrijf van Nederland, Philips. Hadden we al gezegd dat Eindhoven een geweldige stad is? Onze favoriete kleur is blauw. Philips-blauw.

PS. Mocht er nog een derde van de beademingsapparatuur een bestemming zoeken. Misschien Nederland?

PS 2. Philips is geweldig gaaf