U zult anders gaan piepen als u ooit onverhoopt in een ziekenhuis terecht komt. En u plotseling moet poepen bijvoorbeeld en daarbij hulp nodig heeft, bijvoorbeeld. En u plotseling veel pijn heeft bijvoorbeeld en even hulp nodig heeft voor een pilletje of een spuitje. En dat uw infuus ineens leeg is bijvoorbeeld en bijgevuld moet worden. En dat er dan niemand is omdat de complete bemanning/bevrouwing van de afdeling op een rijtje aan een computerbeeldscherm zit vastgevroren. Of dat u met spoed geopereerd moet worden en dat dat dan pas kan over twee weken bijvoorbeeld. Of over twee maanden.

Heb in oktober j.l. een paar weken in het ziekenhuis doorgebracht nadat ze me in de OK hadden open gezaagd. Veel gesprekken gehad met het verplegend personeel en de artsen. Elke dag ander personeel aan je bed. Iedereen overbelast, gestresst. Daardoor worden er dingen vergeten. En worden er fouten gemaakt.

Iedereen die daar werkt, klaagt. Er zijn chronische tekorten aan personeel. En het bestaande personeel komt tijd en energie tekort vanwege de bakken met administratieve bullshit die door zes lagen management aan ze wordt opgedrongen.

En die 'plus tweeënhalf miljard' van u, was niets meer dan een inhaalmanoeuvre, een noodzakelijke correctie als gevolg van een jarenlange verwaarlozing; Verwaarlozing van het personeel, verwaarlozing van de beloningen van het personeel en het uitblijven van maatregelen om die vervloekte papierneukerij eindelijk eens terug te dringen.