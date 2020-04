:

Word gelukkig niet dikwijls voor gekkie uitgemaakt. Soms door gedrevenen als (toch wel) gewaardeerde medereaguurder gulliver of zo. Maar dat kan ik plaatsen tegen een achtergrond.

De tijd leert ons alles. Als we de tijd krijgen.

Er is geen toekomst zonder historie.

Voor doodgaan is het essentieel dat we leven. Het tijdstip is bepaald en daarover discussie voeren is vrij zinloos. Weet het.

Wat ik bedoel met de tijd zal het ons leren is dat we de oversterfte-cijfers wereldwijd moeten afwachten om ook maar te kunnen benoemen of dit nou werkelijk een pandemie was, of een rimpeling, of een gewoon orde van de dag.

U begrijpt, ben niet zo overtuigd. Maar u mag mij gekkie noemen hoor. Geen probleem.