GeenStijl lezen kan iedere dove, maar dankzij de Gebarentolk des Vaderlands (en van het Wilde Westen) hebben we nu ook eindelijk een keer een GSTV die geschikt is voor reaguurders met gehoorschade. Het gebaar voor hamsteren moet je zelf maar op internet opzoeken, want dat weigert Irma nog eens te doen, maar ook zonder gehoor & gebaar is wel duidelijk dat deze dame behalve capabel ook de zen zelve is: je mag van haar gewoon lachen om gebarentaal want sja, die fysieke vertalingen zien er nou eenmaal een beetje koddig uit voor mensen die helaas wél gewoon kunnen horen wat Hugo de Jonge namens Hugo de Jonge allemaal over Hugo de Jonge te vertellen heeft. Hee Irma: 👍👊❗️