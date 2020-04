Joris Voorn, als je 'm zo ziet zou het zomaar je buurman kunnen zijn. Maar, zou Paul Jambers zeggen, 's nachts ontpopt hij zich tot een absolute tijger en de koning van de dansvloer. Bekend van legendarische beuksessies in de Gashouder, waar iedereen van gekkigheid om 3 uur 's nachts ineens aan de Chupa Chups zit te lurken, maar vooral waar je bij moet zijn geweest om erover mee te kunnen praten. We hebben eigenlijk geen idee wat-ie gaat doen in en vanuit Paradiso, misschien geeft-ie wel een rondleiding door de kelder ofzo, maar we hopen dat het er even goed op gaat beuken want we kunnen wel een stuk of zeshonderd bier gebruiken.