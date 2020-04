Kijk. Daar doen we het allemaal voor. Teletekst 101 is voor losers, Jinek en Op1 halen is gaap. Conexão Política is de wagyu biefstuk van de media retail. Onze bunkerharde scoop dat de overheid infloewensers dikke knaken geeft om te vertellen dat de jeugd van tegenwoordig allejezus thuis moet blijven in plaats van te chillen in parken en woestijnen heeft zowaar de Braziliaanse kwaliteitspers bereikt. #FF de lieftallige Thaís Garcia, de auteur van bovenstaand artikel, die zo schrander was het nieuws wel op te pikken, waar anderen zo schromelijk faalden. Het is dat Schiphol dicht is, anders vlogen we vanavond nog naar Rio om die Tegel op te halen. Hele vertaling na de break.

Google Translate is Onze Vriend

De Nederlandse regering betaalt digitale influencers om de lockdown in het land te bevorderen, meldt de nieuwssite GeenStijl. De waarde zou tussen de 60.000 en 100.000 euro liggen.



Met de campagne wil de Nederlandse overheid jongeren bereiken die geen tv kijken.



In een debat over het Chinese virus ondervroeg de leider van de rechtse FvD-partij, Thierry Baudet, de Nederlandse premier, Mark Rutte, die deze digitale influencers worden betaald om de blokkeercampagne "#AlleenSamen" (JustJuntos) te promoten.



Rutte reageerde boos op de vraag van Baudet en weigerde te antwoorden.

Door de vreemde reactie van Rutte ging de nieuwssite GeenStijl de namenlijst van de betreffende influencers onderzoeken en ontdekken. Het gaat om 8 namen: Rutger Vink, Sophie Milzink, Didi Shauna, Thomas Brok, Bilal Wahib, Defano Holwijn en Qucee. De achtste is Giel de Winter, creatief directeur van TV Talpa, een soort Nederlandse wereldbol, die suggereert dat alle betaalde digitale influencers uit het 'nest' van Talpa komen.



GeenStijl zei dat de prijs van deze acht digitale influencers tussen de 60.000 en 100.000 euro is en belastingvrij.



Maar waarom zou de overheid influencers betalen, van 7.500 tot 12.500 euro per influencer, om de blokkade te bevorderen op een moment dat heel Nederland wekenlang binnenshuis is geweest, met kappers, musea, theaters, sportclubs, bioscopen en scholen gesloten en iedereen hoest in de elleboog?



De leider van de Nederlandse rechtse partij, Thierry Baudet, verwacht in tijden van crisis transparantie en duidelijkheid over de besteding van het Nederlandse volksgeld.



Volgens GeenStijl had de Nederlandse overheid ook op vrijwillige basis samenwerking kunnen zoeken, ook al zei ze nee. Maar nu is het geld al toegewezen.