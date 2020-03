Let op mijn woorden: over enkele jaren wordt bekend gemaakt dat al deze mooie regelingen ertoe hebben geleid dat van het beloofde geld en steun er slechts een 10% is uitgekeerd. Heel veel grote woorden van dit kabinet over noodsteun, ondersteuning aan ondernemers, loonkosten doorbetalen etc. zijn gebakken lucht. Het is allemaal zodanig in elkaar gezet dat vrijwel niemand er aanspraak op kan maken. Een eerste voorbeeld zijn al de bedrijven die aan huis gevestigd zijn. Denk aan schoonheidsspecialisten, tekstschrijvers, nagelstylisten, coaches, kappers, etc. Die werken veelal thuis en jahoor dan krijg je al zeker geen 4000 euro. En wat de bijstand betreft daar timmert men het net zo hard dicht. Toon maar aan dat je het nodig hebt of had. Lukt het niet en hebben we als gemeente je wat bijstand gegeven en blijkt het dus niet te onderbouwen te zijn door de zelfstandige, dan wordt het teruggevorderd en nog een hoge boete er bovenop ook. Let op: grote woorden van het kabinet, en het zijn allemaal leugens.