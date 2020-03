Heren deskundigen, waar zijn we mee bezig? We hebben geen mondkapjes, geen handschoenen, geen testen. Ouderen zitten al opgehokt en dan zou het virus ook nog in lucht zitten. Toch mogen we gerust naar de supermarkt. Door een trappenhuis. Waar parfum blijft hangen en aftershave van de buren. Waarom dan geen zeer besmettelijk virus? We mogen lopen en fietsen. Naar een plek waar - verspreid over de dag weliswaar - zeer veel mensen komen. Om levensmiddelen te halen die ook besmet kunnen zijn. Uit schappen met glazen deuren en handvaten van metaal. Waar het virus op kan zitten. Als het niet na elk gebruik wordt ontsmet. Wat ondoenlijk is. Terwijl onze schoenen en kleren besmet kunnen zijn. Eigenlijk zou iedereen dus door een wasstraat moeten lopen om het virus niet mee naar huis te nemen.

Maar daar hoor ik jullie helemaal niet over, dus dan doen we het zo.



Ik wil niets meer van jullie horen. Lockdown NU. Als de wiedeweerga iedereen testen. Ja, u hoort het goed: IEDEREEN. Regel het. Dan praten we verder.