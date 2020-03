In dit soort moeilijke situaties is het belangrijk dat domme mensen hun bek houden en binnen blijven, niet alleen om anderen niet te besmetten, maar domme meningen zijn soms gevaarlijker dan virussen.

Het maakt allemaal niet meer uit is zo onwaar, we zijn nu aan het vechten om de getallen laag genoeg te houden zodat de IC's het aankunnen. Wat er beter had gekund is leuk voor de boeken en de volgende keer, maar nu niet echt nuttig.

In de zorg is het strijd om genoeg mensen, bedden, mondkapjes etc te regelen, en jij roept even dat het allemaal niet uitmaakt of er morgen 100 of 200 mensen bijkomen op de IC's......