Ik had in 1968/1969 ook een mustang. Voornamelijk ook om als niet bepaald een womanizer zijnde, meisjes te versieren. Waarin ik boven verwachting goed slaagde. Maar waarschijnlijk was het ooglapje dat ik kocht vanwege een blauw oog en dat ik, als ik naar de disco ging, ook nog zo'n twee jaar daarna droeg, daarbij wel net zo belangrijk als de mustang. Had voor de rest niet zoveel aan die Mustang omdat ik slechts een hooguit gemiddeld begaafde chauffeur was. Als ik nu terugdenk aan die tijd schaam ik me eigenlijk wel om de primitiviteit die ik toen tentoonstelde. En ook omdat de enige andere die er in mijn jachtgebied ook een had, souteneur was. ;-)