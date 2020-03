We hebben het wel steeds over Nederland en Italië, maar ground zero heeft het ook niet makkelijk.

China, o.a. bekend van het vroege GS-coronadossier is nog altijd niet kiemvrij. Wel lijkt het exponentiële een beetje uit hun officiële getallen (die we nog altijd niet geloven) te verdwijnen. 80.793 besmettingen waarvan 4.257 ernstig en 3.169 doden, waarvan 3.169 ernstig. De toestand leidt er nog steeds dagelijks tot bevreemdende bovenstaande filmpjes zoals dit slachtoffer van het patriarchaat, deze wegwoede en deze strijder die het mooi geweest vond. Zuid-Korea telt nu 7.869 bevestigde besmettingen, 17.727 vermoede besmettingen en 66 doden. Japan telt 638 besmettingen waarvan 26 ernstig en 16 doden. Maar dan toch nog even over twee landen die opvallen wegens een veel hoger sterftepercentage dan de rest. Ook al geloven we de officiële cijfers niet, Iran zegt 10.075 besmettingen, 429 doden en 2.959 herstelden te tellen. Italië, waarvan we de cijfers wel geloven, meldt 12.462 besmettingen, 1.028 doden en 1.045 herstelden. Dat zijn sterftepercentages van respectievelijk 3,3% in Iran en 7.6% (!) in Italië. Geeft toch te denken.



Instant update: dichter bij huis gooit Macron wél alle kinderopvangcentra, scholen en universiteiten dicht. Ook zegt hij expliciet dat hoewel de jeugd minder risico loopt, zij juist vaker dan gemiddeld risico lopen drager te zijn van het virus. Die angle moesten wij nog langs zien komen.

Toptweet

belangrijk

born ready

Laatste improv-ziekenhuis te Wuhan sluit!