: heb net contact gehad met het rivm, zeggen dat het niet erger is dan een griepje, maar ook dat ze geen idee hebben waar ze het over hebben en wachten op wat ze van rutte mogen zeggen en doen, vandaar dat de testen hier met wattenstaafjes gaat en in de rest van de wereld met bloed onderzoek duurder maar zekerder, Nederlandse test 50% vals negatief 20 %vals positief 30%goed fijne dag verder, o ja in Italië vragen se of je ff langs komt in de ziekenhuizen o te melden dat het een griepje is